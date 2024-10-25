«Сперцяну по силам заиграть в Европе» — Кузьмичёв

Известный функционер Владимир Кузьмичёв высказался о перспективах капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Специалист признался, что считает Сперцяна одним из самых ярких футболистов РПЛ, сейчас он является лидером «быков» и ведет игру своей команды.

— Ему по силам заиграть в Европе. Думаю, летом у него точно будут предложения, — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

В этом сезоне 24-летний Сперцян принял участие в 19 встречах во всех турнирах, стал автором пяти голов и двух ассистов.

Действующий контракт полузащитника с «Краснодаром» рассчитан до 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 20 млн евро.