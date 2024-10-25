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Шешуков оценил шансы «Спартака» в дерби с ЦСКА

25 Октября 2024 • 18:34 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
02.11 20:45

Экс-игрок столичного «Спартака» Александр Шешуков высказался о шансах «красно-белых» в предстоящем дерби с ЦСКА.

«Реально ли «красно-белым» рассчитывать на успех? Реально. Не сказать, что с «Краснодаром» все было очень плохо. Просто «Краснодар» реализовал все моменты, что у него были», — приводит слова Шешукова портал «РБ Спорт».

По мнению эксперта, на ЦСКА у «Спартака» будет особый настрой, поэтому в этом матче может начаться победная серия «красно-белых».

Игра 14-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком» состоится 2 ноября. Начало поединка запланировано на 20:45 по московскому времени.

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