Шешуков считает, что пока рано оценивать работу Станковича

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Шешуков высказался о Деяне Станковиче, главном тренере «красно-белых».

«Сложно оценивать его работу. Если брать чемпионат, Станкович работает три месяца — мне кажется, что это слишком короткий срок. Были хорошие матчи, но стабильности нет. Плюс пришла группа игроков, которые вместе не так долго играют», - делится Шешуков для «РБ Спорт».

Знаменитый серб возглавил «Спартак» перед текущим футбольным сезоном. В Кубке России «красно-белые» уверенно заняли первое место квартета. В РПЛ же коллектив пока лишь на шестом месте. В очковом запасе «Спартака» - 19 баллов, отставание от первой пятёрки - четыре очка.