В «Акроне» высказались о доверии к главному тренеру

В тольяттинском «Акроне» высказались о главном тренере основной команды Зауре Тедееве.

«Насколько высоко доверие у руководства клуба к Тедееву? Мы доверяем тренерскому штабу Заура Тедеева», - сказал Metaratings спортдир клуба Арам Задоян.

Напомним, что «Акрон» по итогу прошедших 12 туров Российской премьер-лиги идёт на десятом месте, в активе команды 12 баллов. В Кубке России тольяттинцы сыграют в плей-офф в рамках Пути регионов.

Тедеев стал главным тренером «Акрона» почти год назад, в декабре 2023 года. На посту в клубе он сменил Евгения Калешина. В стыковых матчах по итогу прошлого сезона тольяттинцы вышли в Премьер-лигу при Тедееве и впервые в истории.