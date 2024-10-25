Шешуков верит в чемпионство «Спартака»

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Шешуков ответил на вопрос, выпали ли «красно-белые» из чемпионской гонки.

«Думаю, что в принципе все возможно. Просто надо стараться в каждом матче добиваться победы. Нужна какая-то серия — выиграть три-четыре игры подряд», — приводит слова Шешукова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, плотность в таблице сохранится до самого финиша РПЛ, ведь сейчас за чемпионство могут вести борьбу шесть или семь клубов.

«Спартак» занимает шестую позицию в турнирной таблице чемпионата России. На счету команды Деяна Станковича 19 зачетных баллов после 12 туров. Отставание «красно-белых» от лидирующего «Краснодара» составляет 11 очков.