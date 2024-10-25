Сенников переживает за «Локомотив» перед матчем с «Зенитом»

Бывший игрок московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников опасается за «железнодорожников» перед их выездом в Санкт-Петербург. В 13 туре РПЛ «Локо» предстоит сыграть на выезде там с местным «Зенитом».

«Если честно, матч с «Зенитом» вызывает опасения. До этого у «Локо» была неубедительная победа над «Крыльями». Хотя со «Спартаком» была безупречная и фантастическая игра. Если «Локомотив» покажет такую же игру, то шансы отнять очки у «Зенита» есть. Но не вдохновили последние матчи с «Химками» и «Ростовом», - делится Сенников с «Чемпионатом».

Напомним, «Локо» идёт на третьем месте РПЛ с 27 очками. У «Зенита» второе место и 29 очков.