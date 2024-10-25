Президент РФС отреагировал на слова Карпина о российском футболе

В недавнем интервью Валерий Карпин, главный тренер «Ростова» и сборной России, заявил, что футбол в стране уже 20 лет идёт не туда. Позже специалист уточнил, что он говорил только о тренировочном процессе.

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков указал на то, что фразу Валерия Карпина выдернули из контекста.

«Шла речь о тренировочном процессе и восстановлении футболистов. Как пример, в каких-то командах принятие холодных ванн после нагрузок происходит по желанию, а Карпин считает, что это должно быть обязательной процедурой», - цитирует Дюкова Sport24.

Александр Дюков занимает должность президента Российского футбольного союза с февраля 2019 года.