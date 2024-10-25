Виктор Са: «Смолов — легенда «Краснодара»

Бразильский вингер «Краснодара» Виктор Са поделился комментарием о форварде команды Фёдоре Смолове.

«Смолов — легенда «Краснодара». Он очень опытный футболист, поэтому часто подсказывает всем ребятам», — приводит слова Са Legalbet.

Бразилец добавил, что считает Смолова отличным игроком с сильным характером.

В текущем сезоне 34-летний форвард принял участие в 15 играх с учетом всех турниров, в которых два раза поразил ворота соперников и оформил два ассиста.

После 12 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, добыв 30 баллов. Отрыв от ближайшего соперника составляет одно очко.