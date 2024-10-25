У сборной России будет больше статусных соперников – Дюков

В 2024 году сборная России проведёт ещё два товарищеских матча, которые накануне были официально анонсированы. Так, 15 ноября команда Валерия Карпина сыграет против Брунея в Краснодаре, а 19 ноября – против Сирии в Волгограде.

По словам главы Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова, в 2025 году статусных соперников у национальной сборной будет больше.

«Уверен, что в следующем году мы увидим в России больше статусных соперников. Есть диалог со сборной из Европы. Всё будет зависеть от календаря. Если будет возможность, то мы проведём товарищеский матч с европейской сборной», - цитирует Дюкова Sport24.

Дюков отметил, что РФС старается организовывать именно домашние матчи для сборной.