Игнатов ответил, может ли «Спартак» бороться за медали текущим составом

Атакующий хавбек «Спартака» Михаил Игнатов поделился комментарием о текущем составе команды.

— Каждый игрок в составе «Спартака» достоин своего места в команде. На мой взгляд, с таким составом мы можем бороться за высокие места, — приводит слова Игнатова Legalbet.

В нынешнем сезоне 24-летний Игнатов появился на поле в восьми матчах во всех турнирах, в которых не отметился голевыми действиями.

На данный момент «Спартак» находится на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 19 зачетных баллов после 12 сыгранных матчей. Отставание «красно-белых» от лидера составляет 11 очков.

В ближайшем туре «Спартак» встретится в гостях с «Пари НН». Игра запланирована на воскресенье, 27 октября.