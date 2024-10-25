Мостовой: «По-прежнему считаю, что «Локомотив» не будет в тройке»

Бывший футболист Александр Мостовой порассуждал о московском «Локомотиве». Перед игрой с «Зенитом» в 13 туре РПЛ «Локо» занимает сейчас третье место таблицы, отрываясь от первого на три балла.

«Удивительны результаты «Локомотива». Надо признать, держатся неплохо. Другое дело, что ЦСКА и «Динамо» уже подбираются. Одно-два поражения - можно опуститься в турнирной таблице. По-прежнему придерживаюсь, что «красно-зеленые» в тройку не попадут», - делится Мостовой с «РБ Спорт».

Напомним, что у «Локо» на данный момент 27 очков. У лидирующего в таблице «Краснодара» 30 очков, на втором месте – «Зенит». ЦСКА на четвёртом месте с 23 баллами.