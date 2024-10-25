Булыкин отреагировал на возможную тренерскую перестановку в «Рубине»

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился комментарием о возможном назначении Владимира Федотова на должность наставника казанского «Рубина».

Ранее сообщалось, что экс-рулевой ЦСКА может сменить в «Рубине» Рашида Рахимова.

Булыкин заявил, что у казанцев правда сейчас не самая хорошая ситуация, но Рахимов способен все исправить.

«Если же руководство смотрит в сторону Федотова, то оно не прогадает. Федотов — отличный специалист, поработавший в больших клубах», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

«Рубин» занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В копилке команды Рашида Рахимова 15 зачетных баллов.