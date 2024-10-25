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Булыкин отреагировал на возможную тренерскую перестановку в «Рубине»

25 Октября 2024 • 16:51 Комментировать (1)
Оренбург
...
Рубин
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27.10 12:00

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился комментарием о возможном назначении Владимира Федотова на должность наставника казанского «Рубина».

Ранее сообщалось, что экс-рулевой ЦСКА может сменить в «Рубине» Рашида Рахимова.

Булыкин заявил, что у казанцев правда сейчас не самая хорошая ситуация, но Рахимов способен все исправить.

«Если же руководство смотрит в сторону Федотова, то оно не прогадает. Федотов — отличный специалист, поработавший в больших клубах», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

«Рубин» занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В копилке команды Рашида Рахимова 15 зачетных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов Дмитрий Булыкин Владимир Федотов ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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evgeshka78@mail.ru
25 Октября 2024 в 17:24
Владимир Федотов - 100 % попадание для Казанского «Рубина». ! …
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