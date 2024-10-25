Мостовой: «Никто не удивится, если «Зенит» обыграет «Локомотив»

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался об одном из самых интересных матчей 13 тура чемпионата России. В нём петербургский «Зенит» будет принимать дома столичный «Локомотив».

«На мой взгляд, петербуржцы – явные фавориты. Пора уже разбираться с главными конкурентами, тем более дома. Легкой победой над «Локомотивом» «Зенит» никого не удивит. Все скажут: «Ничего страшного», - рассказал Мостовой для «РБ Спорт».

Напомним, что в турнирной таблице перед туром у «Зенита» второе место и 29 очков, у «Локомотива» - 27 очков и третье место. Лидирует в таблице «Краснодар» с 30 баллами.