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Мостовой: «Никто не удивится, если «Зенит» обыграет «Локомотив»

25 Октября 2024 • 16:49 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
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27.10 19:30

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался об одном из самых интересных матчей 13 тура чемпионата России. В нём петербургский «Зенит» будет принимать дома столичный «Локомотив».

«На мой взгляд, петербуржцы – явные фавориты. Пора уже разбираться с главными конкурентами, тем более дома. Легкой победой над «Локомотивом» «Зенит» никого не удивит. Все скажут: «Ничего страшного», - рассказал Мостовой для «РБ Спорт».

Напомним, что в турнирной таблице перед туром у «Зенита» второе место и 29 очков, у «Локомотива» - 27 очков и третье место. Лидирует в таблице «Краснодар» с 30 баллами.

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