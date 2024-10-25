​Булыкин не согласился с Карпиным

Наставник российской сборной Валерий Карпин дал интервью на канале Фёдора Смолова, в котором поведал свой подход в тренировках - по его словам, перед игрой игроки должны тренироваться больше и усерднее, чем в обычные дни. С ним не согласен Дмитрий Булыкин, бывший нападающий российской сборной. Он прокомментировал мнение своего бывшего партнёра по национальной команде.

- Не согласен со словами Карпина в интервью. С его слов перед играми надо проводить сильные тренировки больше, чем в остальные дни. Я думаю, никто с этим не согласится. Всё остальное, в принципе, сказал по делу, - цитирует слова Булыкина Vprognoze.ru.