Петржела уверен, что «Зенит» не отдаст Соболева в аренду «Спартаку»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о возможном возвращении форварда «сине-бело-голубых» Александра Соболева в «Спартак».

Напомним, минувшим летом 27-летний нападающий перебрался из «Спартака» в «Зенит».

— «Зенит» не отдаст Соболева в аренду «Спартаку» — это невозможно, — заявил Петржела «РБ Спорту».

По мнению эксперта, если Соболева захотят отдать в аренду, то «Спартак» станет последним клубом, который будет рассматриваться.

В составе «Зенита» Соболев принял участие в восьми играх с учетом всех турниров, отметился одним забитым голом и оформил один ассист.