Кечинов: Уход Жозе не станет потерей для «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном уходе нападающего Виллиана Жозе из стана «красно-белых».

По мнению эксперта, уход Жозе точно не станет потерей для московского «Спартака».

«Кто-то наблюдал и смотрел за Жозе из «Спартака», поэтому не верю, что он за короткий срок смог набрать лишние килограммы, которых у него очень много», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Напомним, «Спартак» приобрел 32-летнего бразильца в летнее трансферное окно, заплатив «Бетису» два миллиона евро.

В составе «красно-белых» Жозе появился на поле в 11 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.