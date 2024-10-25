«Титов и Аленичев могут подхватить «Спартак» — Шикунов

Футбольный функционер Александр Шикунов, работавший в «Спартаке», высказался о возможной тренерской перестановке в столичном клубе.

— Сейчас все меняется, технологии в футболе новые. В «Спартаке» хватает авторитетов – Титов и Аленичев могут подхватить клуб и тащить его, — приводит слова Шикунова Metaratings.

По итогам 12 сыгранных туров «Спартак» находится на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России. В копилке команды Деяна Станковича 19 зачетных баллов.

В ближайшем туре «Спартак» встретится в гостях с «Пари НН». Игра между командами пройдет 27 октября, начало — в 14:15 по мск.