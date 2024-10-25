Защитник «Зенита» Сантос должен обратиться в военкомат

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос уже получил российский паспорт. Теперь, согласно законодательству Российской Федерации, Сантос должен обратиться в военный комиссариат и встать на воинский учёт. На этот факт обращает внимание телеграм-канал «Мутко против».

За «Зенит» Дуглас Сантос играет с июля 2019 года после перехода из немецкого «Гамбурга». В настоящий момент футболист является капитаном питерской команды.

В скором времени Сантос должен сменить и спортивное гражданство. После этого футболист перестанет считаться легионером в Российской премьер-лиге и даже сможет выступать за сборную России.