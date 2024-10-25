Мантуан выделил сильную сторону «Локомотива»

Вингер «Зенита» Густаво Мантуан высказался о предстоящем матче чемпионата России против «Локомотива».

«Думаю, их сильная сторона — ​не только в этом году, но и в прошлом — ​быстрые атаки и контр­атаки, поэтому нам необходимо очень хорошо подготовиться к воскресенью», — цитирует Мантуана пресс‑служба «сине-бело-голубых».

Футболист отметил, что в случае победы «Зенит» может вернуться на вершину таблицы, поэтому такой шанс нельзя упускать.

Напомним, перед стартом 13-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» занимает второе место, отставая от «Краснодара» на один балл.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится 27 октября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 19:30 по столичному времени.