Защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил паспорт гражданина России. Указ о предоставлении Сантосу российского гражданства был подписан Владимиром Путиным несколько дней назад.

Дуглас Сантос выступает за питерский «Зенит» с лета 2019 года после трансфера из «Гамбурга». С тех пор бразилец провёл в различных соревнованиях 198 официальных матчей, в которых забил семь голов и отдал 33 результативных паса.

Ближайший матч Премьер-лиги «Зенит» проведёт в воскресенье, 27 октября, - против «Локомотива» на своём поле. Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в 19:30 по московскому времени.