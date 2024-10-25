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В «Акроне» рассказали, как Дзюба изменил «Акрон»

25 Октября 2024 • 15:58 Комментировать
Динамо Махачкала
...
Акрон
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Через 21 ч. 45 мин.

Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян ответил на вопрос о том, что изменилось в команде с приходом форварда Артёма Дзюбы.

«С футбольной точки зрения мы обрели серьезный опыт как в целом в команде, так и в атакующей линии», — приводит слова Задояна Metaratings.

Функционер отметил, что приход Дзюбы положительно сказался на всех игроках, ведь рядом с таким опытным футболистом они будут прогрессировать.

В составе «Акрона» 36-летний Дзюба провел пять матчей в рамках чемпионата России, забил один мяч и оформил три ассиста.

Трудовой договор Дзюбы с тольяттинским клубом рассчитан до лета 2025 года.

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Артём Дзюба Акрон Арам Задоян ещё теги

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