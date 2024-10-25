Назначен судья на матч «Локомотив» - «Зенит»

В главном матче тринадцатого тура Российской премьер-лиги «Локомотив» будет принимать «Зенит». Российский футбольный союз (РФС) сообщил о том, что на эту игру была назначена судейская бригада Сергея Карасёва.

В случае необходимости Карасёв будет получать сигналы от Сергея Иванова (ВАР), которому будет помогать Роман Сафьян (АВАР).

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдёт в воскресенье, 27 октября. Стартовый свисток футболисты и зрители на «Газпром Арене» услышат в 19:30 по московскому времени.

На текущий момент «Зенит» в турнирной таблице Премьер-лиги занимает второе место (29 очков), а «Локомотив» - третье (27 очков).