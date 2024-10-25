Радченко не удивится, если «Пари НН» отберёт очки у «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Радченко поделился комментарием о предстоящем матче чемпионата России между «красно-белыми» и «Пари НН».

По мнению эксперта, по качеству футболистов «Спартак» является очевидным фаворитом, но «Пари НН» точно окажет сопротивление, ведь смена тренера придает команде новые эмоции.

— У «красно-белых» присутствует нестабильность, которая идет не на пользу команде. Поэтому не удивлюсь, если «Пари НН» отберет очки, — приводит слова Радченко «Чемпионат».

Встреча 13-го тура чемпионата России между «Пари НН» и «Спартаком» состоится 27 октября. Начало поединка запланировано на 14:15 по московскому времени.