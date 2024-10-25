Радимов: «Предлагали наговорить всякого про Буланову за 500 тысяч рублей»

Известный в прошлом российский футболист Владислав Радимов признался, что получал предложения от телевизионных шоу. Экс-игроку «Зенита» предлагали наговорить всякого про его бывшую супругу – про певицу Татьяну Буланову.

«Мне тоже предлагали прийти, наговорить всякого про Буланову. Стало интересно, уточнил: «Сколько?» - «500 тысяч!» Говорю этим предлагающим: допустим, вы составляете свой сценарий. Я прихожу и рассказываю всё, что вы придумаете. Сколько заплатите? «Миллион!» - цитирует Радимова «Спорт-Экспресс».

Владислав Радимов и Татьяна Буланова поженились в октябре 2005 года, а развелись в декабре 2016 года.

Стоит отметить, что по ходу своей профессиональной футбольной карьеры Владислав Радимов поиграл за ряд клубов, в том числе за испанский «Реал Сарагоса».