Смородская выделила одного комментатора в России

Ольга Смородская поддержала Валерия Карпина, раскритиковавшего российских комментаторов в недавнем интервью. В то же время экс-президент «Локомотива» ответила на вопрос, кого из комментаторов она считает лучшим в стране. Смородская выделила Константина Генича.

«Хорошим считаю Генича, но я не отдала бы голову, что он лучший комментатор страны. Есть ещё хорошие», - цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Отметим, что матчи тринадцатого тура Российской премьер-лиги пройдут с 26 по 28 октября включительно. На текущую минуту первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который ещё не проигрывал (девять побед + три ничьи = 30 очков).