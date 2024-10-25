Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская выделила одного комментатора в России

25 Октября 2024 • 14:08 Комментировать

Ольга Смородская поддержала Валерия Карпина, раскритиковавшего российских комментаторов в недавнем интервью. В то же время экс-президент «Локомотива» ответила на вопрос, кого из комментаторов она считает лучшим в стране. Смородская выделила Константина Генича.

«Хорошим считаю Генича, но я не отдала бы голову, что он лучший комментатор страны. Есть ещё хорошие», - цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Отметим, что матчи тринадцатого тура Российской премьер-лиги пройдут с 26 по 28 октября включительно. На текущую минуту первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который ещё не проигрывал (девять побед + три ничьи = 30 очков).

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ольга Смородская Константин Генич
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мюллер дал комментарий после разгрома от «Барселоны» Винисиус раскрыл, что сказал Анчелотти в перерыве матча «Реал» – «Боруссия» Тренер «Спартака» Сакич: «Нам будет не хватать Станковича» Анри предупредил Мбаппе насчёт «Реала» Два основных игрока «Реала» пропустят битву с «Барселоной» «Спартак» принял решение по Бонгонде Компани – об игроке «Барселоны»: «Он станет одним из лучших защитников в истории» Анчелотти рассказал, за счёт чего «Реал» перевернул матч с «Боруссией» У Флика спросили про 8:2 после разгрома «Баварии» Беллингем раздражён в «Реале» – названа причина
Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду «Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 «Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи» Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси «Барселона» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» Тренер из Италии согласился возглавить «Манчестер Юнайтед» «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 «Реал» разочаровался в Мбаппе
Спортивные новости
Экс-игрок СКА — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: «Это бизнес, который будет долго работать и продаваться» Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» ЦСКА дома уверенно переиграл «Амур» СКА поиздевался над «Куньлунем» в матче КХЛ, у Плотникова - хет-трик «Трактор» в результативном матче обыграл «Авангард» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
26.10.24 в 14:00
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Акрон Акрон
2.28 3.25 3.10
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Октября
14:18 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Предлагали наговорить всякого про Буланову за 500 тысяч рублей» 1
14:08 · Россия. Премьер-лига
Смородская выделила одного комментатора в России
13:48 · Россия. Премьер-лига
Смородская поддержала Карпина: «Комментаторы рассказывают свои байки, а тут случился гол – ну и ладно»
13:28 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» может уволить Рахимова - названо условие
13:18 · Россия. Премьер-лига
Хомуха - о Галактионове: «Тренера судят по конечному результату»
13:11 · Россия. Премьер-лига
В «Акроне» рассказали о переходе Дзюбы
12:45 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал лучшего левого защитника в РПЛ 1
12:36 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин предсказал, как сыграют «Зенит» и «Локомотив»
12:24 · Россия. Премьер-лига
Карпукас оценил состав «Локомотива»
12:13 · Россия. Премьер-лига
Булыкин назвал фаворита матча «Зенит» - «Локомотив»
11:46 · Россия. Премьер-лига
Сутормин высказался о возможном объединении чемпионатов России и Беларуси
11:32 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» или «Зенит»: На Мадагаскаре выбрали более великий клуб 1
11:18 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «На «Локомотив» настраиваются так же, как на «Зенит»
10:46 · Россия. Премьер-лига
Фомин: «Верю, что сыграю в Лиге чемпионов за «Динамо»
10:22 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Зенита» Радимов ответил на вопрос о работе тренером
10:15 · Россия. Премьер-лига
Фомин: «Хочу выиграть трофей с «Динамо», не думаю о Европе»
10:07 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» высказались о кредите доверия Ташуеву
09:47 · Россия. Премьер-лига
Ветеран ЦСКА: «Чалова не возьмут ни в один клуб РПЛ» 1
09:39 · Россия. Премьер-лига
Ерохин оценил игру Батракова перед матчем «Зенит» - «Локомотив»
09:32 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Зенита» Ерохин оценил «Локомотив»
09:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
В субботу «СКА-Хабаровск» сыграет против «Черноморца»
09:21 · Россия. Премьер-лига
В «Лас-Пальмасе» отреагировали на новость об интересе к форварду «Спартака»
08:55 · Россия. Премьер-лига
Ветеран «Спартака»: «Игра команды со Станковичем всё хуже и хуже»
08:42 · Россия. Премьер-лига
Кечинов высказался о матче «Спартака» с «Пари НН»
07:47 · Россия. Премьер-лига
Глушаков отреагировал на слова Глушенкова о пиве после матчей
Все новости