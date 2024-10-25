Смородская поддержала Карпина: «Комментаторы рассказывают свои байки, а тут случился гол – ну и ладно»

Ольга Смородская, которая в своё время занимала должность президента в «Локомотиве», высказалась о российских комментаторах. Смородская поддержала Карпина, поставившего под вопрос уровень комментаторов в России.

«Некоторым комментаторам неинтересен футбол, им интересно то, что они прочитали в газетах, может, неделю назад, может, год. И вот рассказывают свои байки, а тут случился гол – ну и ладно. Такие комментаторы есть и, к сожалению, их много», - цитирует Смородскую «РБ Спорт».

На текущий момент первое место в турнирной таблице Премьер-лиги занимает «Краснодар» (30 очков). На второй позиции располагается «Зенит» (29 очков), а тройку замыкает «Локомотив» (27 очков). Матчи тринадцатого тура российского чемпионата пройдут с 26 по 28 октября включительно.

«Почему вы лезете?»: Карпин объяснил, почему его раздражают комментаторы