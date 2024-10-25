«Рубин» может уволить Рахимова - названо условие

Казанский «Рубин» может остаться без наставника после поединка против «Оренбурга» в рамках 13-го тура чемпионата России. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Иван Карпов.

Согласно данным журналиста, Рашида Рахимова могут отправить в отставку, если команда плохо проявит себя в предстоящей гостевой встрече. Матч между «Оренбургом» и «Рубином» состоится в воскресенье, 27 октября. Начало запланировано в 12:00 по московскому времени.

После 12 туров Российской премьер-лиги казанский коллектив набрал 15 баллов и занимает седьмое место в таблице. Подопечные Рахимова отстают от идущего шестым «Спартака» на четыре очка.