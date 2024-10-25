Хомуха - о Галактионове: «Тренера судят по конечному результату»

Бывший российский футболист Дмитрий Хомуха поделился мнением о работе наставника московского «Локомотива» Михаила Галактионова.
«Тренера судят по конечному результату, а не по промежуточному. Галактионов не один работает. Там сильная команда менеджеров. Надо отдать должное всему клубу», - передает Metaratings.ru слова эксперта.
В текущем сезоне Российской премьер-лиги «железнодорожники» набрали 27 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Подопечные Галактионова отстают от лидирующего «Краснодара» на три балла. В следующем матче чемпионата страны московская команда на выезде встретится с петербургским «Зенитом».
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