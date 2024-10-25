В «Акроне» рассказали о переходе Дзюбы

Футбольный функционер Арам Задоян, являющийся спортивным директором тольяттинского «Акрона», высказался о подписании 36-летнего российского центрфорварда Артёма Дзюбы.

«Мы рассказали Артему о клубе, наших принципах работы, о том, как строилась команда, что считаем важным в работе. Придя к пониманию с обеих сторон, пожали руки», - цитирует функционера Metaratings.ru.

Дзюба присоединился к команде из Тольятти на правах свободного агента в прошлом месяце. Стороны заключили трудовой договор до конца сезона.

В нынешней игровой кампании Артём поучаствовал в пяти поединках, записав на свой счет один гол и три результативные передачи.