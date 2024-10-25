Из московского «Спартака» может уйти нападающий в зимнее трансферное окно. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Согласно нашим данным, «красно-белые» могут расстаться с бразильцем Виллианом Жозе или ямайцем Шамаром Николсоном. Рассматриваются варианты как аренды, так и полноценной продажи.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Николсон сыграл пять матчей, отметившись двумя забитыми мячами. Виллиан поучаствовал в семи встречах, но голов пока не забивал.

По итогам 12 туров чемпионата России «Спартак» набрал 19 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице.

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