Мостовой назвал лучшего левого защитника в РПЛ

Экс-игрок сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился мыслями о возможном приглашении защитника петербургского «Зенита» Дугласа Сантоса в национальную команду страны.
«Дуглас - лучший левый защитник в РПЛ. Если говорить о российских игроках на этой позиции, то он выиграет конкуренцию у любого. Но в сборной Сантоса, думаю, не будет», - передает слова эксперта «РБ Спорт».
Напомним, что Дуглас получил гражданство России 21 октября.
30-летний бразилец выступает за «сине-бело-голубых» с лета 2019 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце сезона-2026/2027. Трансферная стоимость защитника оценивается в 12 миллионов евро.
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