Нигматуллин предсказал, как сыграют «Зенит» и «Локомотив»

Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин рассказал о своих ожиданиях от центрального матча 13-го тура Премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом».

«Матч с «Зенитом» серьёзное испытание для молодёжи «Локомотива». Игра за шесть очков. Предположу, что будет ничья», - цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

«Зенит» примет «железнодорожников» на стадионе «Газпром Арена» в воскресенье, 27 октября. Начало поединка запланировано в 19:30 по московскому времени. Перед 13-м туром чемпионата России подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице, а команда Михаила Галактионова находится на третьей позиции.