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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Три главные причины провала Станковича в «Спартаке»

25 Октября 2024 • 13:00 Комментировать (1)

Чемпионат России приближается к своему экватору, поэтому уже можно подводить какие-то промежуточные итоги. После 12 туров «Спартак» находится на шестой позиции в турнирной таблице, отставая от лидера на 11 очков. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, что стало причиной провала Деяна Станковича в столичном клубе.

Завышенные ожидания

Одна из причин неудач «Спартака» — завышенные ожидания от работы Станковича. Не было ни одного человека, кто бы осудил назначение сербского специалиста минувшим летом, ведь Станкович был выдающимся футболистом. Кроме того, на полке Станковича уже стоят несколько трофеев в качестве тренера, но есть нюанс. Если вынести за скобки провал в «Сампдории», то Станкович работал в «Црвене Звезде» и «Ференцвароше», которые являются ведущими клубами в своих странах. По этой причине сербу априори было сложнее упустить чемпионство, чем завоевать его.

Эксперименты

В России очень короткие сборы перед началом сезона, и основная работа ведётся зимой. Летом мало что можно успеть наиграть, поэтому обычно клубы наигрывают по ходу первой половины сезона то, чем занимались на сборах. В большинстве случаев команда начинает набирать, но в ситуации со «Спартаком» так сказать нельзя. Однако этому есть объяснение. Станкович начал экспериментировать в недельном тренировочном цикле, он заставлял игроков делать то, что они не умеют или не могут принять за столь короткий отрезок времени. Но почему же Станкович решился на это? Есть две причины. Первая — Станкович считает себя хитрым тренером и пытается тактически переиграть соперника. Будучи футболистом, он играл на самом высоком уровне, поэтому, наверное, для него стало шоком то, что игроки «Спартака» не могут быстро переключаться и воспринимать информацию. Виноват ли в этом Станкович? Безусловно. Любой тренер, приходящий в команду, должен подстраиваться под игроков, а не подстраивать их под себя, если это не позволяет делать их техническое оснащение. Вторая причина — Шамар Николсон и Миенти Абена. Если Маркиньос в целом заслуживает своей игрой место в стартовом составе, то Абене нужно это место как-то найти, ведь это его игрок. Пара Бабич – Литвинов действует не без греха, но они точно оба сильнее Абены, поэтому разбивать их будет неправильно. Что касается Шамара, то, по слухам, он проделал выдающуюся работу на тренировках после своего возвращения в «Спартак» и даже в октябре не поехал в сборную, чтобы набрать форму. Очевидно, что тренер не может не ставить в состав игрока, который по полной отрабатывает, да ещё и забивает, выходя на поле. В связи с этим Станкович придумал новую схему в три центральных защитника и два нападающих, где третьим ЦЗ является Абена, а Николсон играет в паре с Угальде.

Состав

Откровенно говоря, у «Спартака» средний состав, если сравнивать его с другими российскими топ-клубами. У «красно-белых» нет вингеров, которые делали бы разницу или делали бы хоть что-то на поле. Есть серьёзные проблемы на правом фланге обороны и в опорной зоне. Кроме того, не хватает второй хорошей восьмёрки в пару к Барко. И это всё с учётом того, что летом «Спартак» подписал семь новых футболистов плюс вернул Николсона.

Действующий состав «Спартака» не способен играть в то, что хочет видеть на поле Станкович, а именно высокий прессинг и высокую линию обороны. Периодически что-то срабатывает, но для такой игры нигде не должно быть сбоев, иначе соперник сразу же выскакивает в быструю атаку, получая много свободного пространства. К сожалению, нынешний состав «Спартака» не тянет для таких задач.

Перспективы «Спартака» при Станковиче

В «Спартак» снова пришёл не готовый тренер, а тот, который учится на команде. То же самое было при Абаскале, но у испанца не получалось учиться на своих ошибках, он из раза в раз ошибался. Глобальные выводы по Станковичу делать рано, так как он не очень долго в клубе, но уже можно отметить, что серб не учёл провальный опыт с «Локомотивом» и снова перемудрил в игре с «Краснодаром». В матчах с командами, которые пониже статусом, Станкович использует привычную манеру, а вот против сильных соперников пытается их запутать, но запутывает только своих игроков. Предстоящее дерби с ЦСКА станет настоящей проверкой для Станковича, и если он снова выкатит сюрприз, который не сработает, руководству «Спартака» придётся задуматься.

Конечно, зимой Станковича никто не уберёт, так как после эпохи Федуна «Спартак» не готов делать резких движений. Именно поэтому Станкович точно доработает сезон, если не произойдёт что-то невероятное, и клуб не скатится во вторую половину таблицы. Однако пятое-шестое место тоже вряд ли устроит боссов, и, возможно, в новый сезон «Спартак» войдёт уже с новым тренером.

Дмитрий Миляев

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Комментарии (1) Все комментарии
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redwhite1959
25 Октября 2024 в 13:42
Тренеры - по большому счёту - делятся на две категории. Первые - строят игру на основе мастерства имеющихся у них игроков. Вторые - во главу угла ставят свою идею и - учитывая или не вполне учитывая способности своих игроков воплотить её в жизнь - стараются её реализовать. Станкович относится ко второму типу тренеров. Автор правильно подметил, что с нынешним составом Станкович вряд ли реализует свои идеи ведения современной игры. Но - если бы он пошёл по первому пути, то и сейчас вряд ли "Спартак" оказался выше шестого места, потому что креатива в атаке как не было так и нет((
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