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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпукас оценил состав «Локомотива»

25 Октября 2024 • 12:24 Комментировать

Хавбек московского «Локомотива» Артём Карпукас дал комментарий касательно выступления своей команды в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Мы забили много мячей, когда происходили замены. У нас хорошая обойма, все конкурируют, достаточно глубокий резерв», - передает слова полузащитника «РБ Спорт».

В последнем матче чемпионата страны «Локомотив» на выезде сенсационно проиграл подмосковным «Химкам» со счетом 0:2. После этого поединка «железнодорожники» занимают третье место в турнирной таблице, набрав 27 баллов. В ближайшем поединке Премьер-лиги московская команда на выезде будет противостоять петербургскому «Зениту».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Карпукас
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