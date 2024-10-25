Карпукас оценил состав «Локомотива»

Хавбек московского «Локомотива» Артём Карпукас дал комментарий касательно выступления своей команды в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Мы забили много мячей, когда происходили замены. У нас хорошая обойма, все конкурируют, достаточно глубокий резерв», - передает слова полузащитника «РБ Спорт».

В последнем матче чемпионата страны «Локомотив» на выезде сенсационно проиграл подмосковным «Химкам» со счетом 0:2. После этого поединка «железнодорожники» занимают третье место в турнирной таблице, набрав 27 баллов. В ближайшем поединке Премьер-лиги московская команда на выезде будет противостоять петербургскому «Зениту».