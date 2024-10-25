Булыкин назвал фаворита матча «Зенит» - «Локомотив»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем поединке между петербургским «Зенитом» и столичным «Локомотивом» в рамках 13-го тура Премьер-лиги.

«Зенит» фаворит в матче. Но верю, что «Локомотив» может проявить себя. Игра должна быть зрелищной и результативной. А кто победит - покажет матч», - приводятся слова Булыкина на страницах «Чемпионата».

Матч «Зенита» и «Локомотива» состоится на петербургском стадионе «Газпром Арена» в субботу, 27 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. В преддверии поединка «сине-бело-голубые» набрали 29 баллов и занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, а команда Михаила Галактионова с 27 очками находится на третьей позиции.