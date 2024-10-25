Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался об экспертах и комментаторах на российском телевидении.

«Я был раньше на «Матч ТВ», рассказывал и показывал в студии моменты определённые. У меня лицензия есть УЕФА А, немного в футболе играл на высоком уровне и в сборной. Поэтому разбираюсь немножко, а тут люди приходят непонятные, никогда о них не слышал, и что-то рассказывают… Ладно комментаторы, у них задача такая, но когда они говорят что-то не то, то нужно поправлять и говорить, как по-футбольному это объяснить. А то они уже чувствуют, что они как будто в футбол 20 лет играли в сборной. Я думаю, что Карпину, мне, тем, кто играл на высоком уровне, тому же Аршавину, Радимову, Павлюченко, Погребняку точно режет слух и точно непонятно. Мы не можем везде этого говорить: «Кого вы приглашаете?» Поэтому и мучаемся, иногда без звука смотрим, а иногда наблюдаем за экспертизой и смеёмся потом, потому что рассказывают точно не про футбол», - сказал Булыкин.

Ранее главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин раскритиковал российских комментаторов, заявив, что смотрит футбол без звука.