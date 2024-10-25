Сутормин высказался о возможном объединении чемпионатов России и Беларуси

Хавбек «Ростова» Алексей Сутормин поделился мнением о возможном объединении чемпионатов России и Беларуси.
«Главное, чтобы они были конкурентоспособными. Посмотрим, насколько это возможно, не мне решать. Будут белорусские команды - будем с ними играть», - передает слова полузащитника «РБ Спорт».
Напомним, что российские клубы отстранены от участия в международных турнирах совместным решением УЕФА и ФИФА.
В текущем розыгрыше Премьер-лиги на первом месте располагается «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 30 баллов. Вторым с 29 очками идет петербургский «Зенит». Тройку призеров замыкает московский «Локомотив», на счету которого 27 баллов.
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