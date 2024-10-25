Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об уровне российского футбола.

«Раньше в сборной было минимум пять человек на место. А сегодня мы пытаемся, но всё равно это не тот уровень. Да, можно сказать, что у нас выделяется только Саша Головин, он играет в «Монако», действительно лидер сборной. Но опять же, таких, как Головин, у нас было в моё время, чего стоят Илья Цымбаларь, Егор Титов, которым интересовались «Бавария», «Реал». Поэтому сегодня уровень такой, и надо с этим соглашаться. Даже когда «Зенит» в хорошее время попадал в Лигу чемпионов, команда максимум в 1/8 финала попадала. Всё. Если мы говорили, что наша команда играла в финале Лиги Европы или полуфинале Лиги чемпионов, тогда можно было бы говорить, что мы что-то потеряли. Надеюсь, когда-то мы это увидим», - сказал Деменко.

После 12 туров в турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар» с 30 очками, вторым идёт «Зенит», у которого в активе 29 очков. Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (27).