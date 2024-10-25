Брассилив Дэвид Разананцоа, который является директором по вопросам государственного управления Мадагаскара, провел сравнение между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».

«Хотел бы посетить матч «Спартака» и «Зенита». Какую команду считаю более великой? «Спартак», - приводятся слова Брассилива на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги команды провели 12 туров. Петербургский клуб набрал 29 баллов и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата страны. «Красно-белые», в свою очередь, с 19 очками располагаются на шестой позиции.