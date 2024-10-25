Губерниев: «На «Локомотив» настраиваются так же, как на «Зенит»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мыслями о выступлении московского «Локомотива» в текущем сезоне Российской премьер-лиги.
«На «Локомотив» очень сильно настраиваются команды, почти так же, как на «Зенит». А может быть, и так же. Очки терять нельзя в споре с середняками, особенно с аутсайдерами», - передает слова комментатора «Советский Спорт».
Напомним, что в рамках 12-го тура чемпионата России «железнодорожники» сенсационно проиграли подмосковным «Химкам» со счетом 0:2.
После 12 проведенных матчей «Локомотив» набрал 27 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Команда Михаила Галактионова отстает от лидирующего «Краснодара» на три очка.
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