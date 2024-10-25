Фомин: «Верю, что сыграю в Лиге чемпионов за «Динамо»

Хавбек московского «Динамо» Даниил Фомин высказался о международном бане России. Полузащитник рассчитывает, что в будущем сможет сыграть за «бело-голубых» в еврокубках.

«Верю, что сыграю в Лиге чемпионов в составе «Динамо». Футбол - это спорт, надеюсь, здравые люди вернут Россию в европейский футбол», - приводятся слова игрока на страницах «РБ Спорта».

Напомним, что срок действующего трудового соглашения между Фоминым и «бело-голубыми» рассчитан до середины 2029 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги динамовцы набрали 23 балла и занимают пятое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет семь очков.