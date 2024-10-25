Экс-игрок «Зенита» Радимов ответил на вопрос о работе тренером

Бывший игрок сборной России и петербургского «Зенита», а ныне футбольный эксперт Владислав Радимов рассказал о своей нынешней работе.

«Пока мне не хочется тренировать. Я гляжу на коллег, которые ходят из команды в команду… Честнее сидеть в телестудии и критиковать всех, кого считаю нужным», - передает «Спорт-экспресс» слова Владислава.

Напомним, что ранее Радимов занимал пост наставника второй команды «Зенита». В настоящий момент он выступает в роли эксперта на российском телевидении.

В текущем сезоне чемпионата России петербургский клуб набрал 29 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на одно очко.