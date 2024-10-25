Фомин: «Хочу выиграть трофей с «Динамо», не думаю о Европе»

Хавбек московского «Динамо» Даниил Фомин ответил на вопрос о возможном переезде в Европу.

«Надо спрашивать у агента. Я продлил контракт с «Динамо» и хочу выиграть трофей, болельщики этого заслуживают. Про Европу не думаю», - передает слова полузащитника «РБ Спорт».

Стоит отметить, что в прошлом месяце Фомин заключил с «бело-голубыми» долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до середины 2029 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 27-летний полузащитник сыграл девять поединков, в которых отметился голевой передачей.

По итогам 12 туров чемпионата страны «Динамо» набрало 23 балла и занимает пятое место в турнирной таблице.