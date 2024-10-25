В «Ахмате» высказались о кредите доверия Ташуеву

Ахмед Айдамиров, занимающий пост гендиректора грозненского «Ахмата», высказался насчет работы главного тренера команды Сергея Ташуева.

«Кредит доверия Ташуеву? Такой вопрос даже не стоит. С чего взяли, что у него должен быть кредит? Придет волшебник, что ли?» - передает слова руководителя Sport24.

Напомним, что Ташуев занял пост главного тренера грозненского коллектива в сентябре. Под руководством российского специалиста «Ахмат» сыграл восемь поединков во всех турнирах, одержав всего две победы. Также команда расписала одну ничью и потерпела пять поражений.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Ташуева с шестью очками располагаются на последнем месте. В Премьер-лиге грозненцы не выиграли еще ни одной встречи.