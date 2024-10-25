Ветеран ЦСКА: «Чалова не возьмут ни в один клуб РПЛ»

Футбольный эксперт Владимир Пономарёв поделился мнением об экс-нападающем московского ЦСКА Фёдоре Чалове. В настоящий момент россиянин выступает в составе греческого ПАОКа.

«Чалова не возьмут ни в один клуб РПЛ. Он никому не нужен. После провала в ПАОКе его никто не возьмет. Дорога в ЦСКА закрыта», - приводятся слова эксперта на страницах «РБ Спорта».

26-летний россиянин сменил ЦСКА на ПАОК в летнее трансферное окно. Нападающий заключил с греческим клубом трехлетнее трудовое соглашение. Рыночная стоимость Фёдора, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет десять миллионов евро.

В текущем сезоне Чалов провел семь матчей и забил один гол.