Ерохин оценил игру Батракова перед матчем «Зенит» - «Локомотив»

Хавбек петербургского «Зенита» Александр Ерохин поделился мыслями об игре 19-летнего полузащитника Алексея Батракова, выступающего за столичный «Локомотив».
«Сезон он проводит хорошо. Наш тренерский штаб предоставит нам информацию, с помощью которой можно будет контролировать этого игрока и всю команду», - приводятся слова Александра на страницах «Известий».
В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Батраков провел 12 поединков, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и шесть результативных передач. После 12 туров чемпионата России «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 29 очками. «Железнодорожники» с 27 баллами находятся на третьей позиции.
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