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Игрок «Зенита» Ерохин оценил «Локомотив»

25 Октября 2024 • 09:32 Комментировать

Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением о грядущем противостоянии с московским «Локомотивом» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги.

«Локомотив» показывает хорошую игру, много забивает, атакует. В команде много молодых ребят, которые хорошо себя проявляют. Поэтому матч, конечно, будет непростым», - передают слова хавбека «Известия».

Матч «Зенита» против «Локомотива» состоится на стадионе «Газпром Арена» в воскресенье, 27 октября. Начало встречи запланировано в 19:30 по московскому времени. В преддверии поединка петербургская команда занимает второе место в таблице, а «железнодорожники» располагаются на третьей строчке.

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