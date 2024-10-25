Игрок «Зенита» Ерохин оценил «Локомотив»

Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением о грядущем противостоянии с московским «Локомотивом» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги.

«Локомотив» показывает хорошую игру, много забивает, атакует. В команде много молодых ребят, которые хорошо себя проявляют. Поэтому матч, конечно, будет непростым», - передают слова хавбека «Известия».

Матч «Зенита» против «Локомотива» состоится на стадионе «Газпром Арена» в воскресенье, 27 октября. Начало встречи запланировано в 19:30 по московскому времени. В преддверии поединка петербургская команда занимает второе место в таблице, а «железнодорожники» располагаются на третьей строчке.