В «Лас-Пальмасе» отреагировали на новость об интересе к форварду «Спартака»

Футбольный функционер Луис Хельгера, который является спортивным директором «Лас-Пальмаса», высказался относительно возможного трансфера форварда московского «Спартака» Виллиана Жозе.

«Информация о возможной покупке нападающего «Спартака» Жозе не соответствует действительности. Мы не рассматриваем его покупку», - передает слова представителя клуба «Спорт-Экспресс».

Напомним, что бразильский форвард перешел в «Спартак» из севильского «Бетиса» минувшим летом. В нынешнем сезоне Виллиан провел 11 поединков и отметился одним забитым мячом. Срок действующего контракта между Жозе и «красно-белыми» истекает в 2026 году. Рыночная стоимость игрока составляет четыре миллиона евро.