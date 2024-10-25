Ветеран «Спартака»: «Игра команды со Станковичем всё хуже и хуже»

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался касательно игры «народной команды» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.
«Когда приходит новый тренер, мы ждём изменений. Пришёл Станкович - что‑то происходило в команде. Сейчас всё хуже и хуже. У «Спартака» нет какого‑то футбола», - поделился мыслями эксперта в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что Станкович занял пост главного тренера «народной команды» летом 2024 года. До работы в «Спартаке» серб руководил «Црвеной Звездой», «Ференцварошем» и «Сампдорией».
По итогам 12 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» с 19 набранными баллами занимают шестую позицию в турнирной таблице.
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