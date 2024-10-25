Ветеран «Спартака»: «Игра команды со Станковичем всё хуже и хуже»

«Когда приходит новый тренер, мы ждём изменений. Пришёл Станкович - что‑то происходило в команде. Сейчас всё хуже и хуже. У «Спартака» нет какого‑то футбола», - поделился мыслями эксперта в эфире телеканала «Матч ТВ».