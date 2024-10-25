Кечинов высказался о матче «Спартака» с «Пари НН»

Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о грядущей встрече между «Пари НН» и «красно-белыми» в рамках 13-го тура Премьер-лиги.

«Ожидается непростая игра. Самоотдача у игроков «Пари НН» самая высокая. Ожидаю очень трудную игру и даже не могу предположить, какой будет результат», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

После 12 туров чемпионата России «Спартак» с 19 баллами располагается на шестой позиции в турнирной таблице. Что касается нижегородского коллектива, то команда Виктора Ганчаренко занимает 11-е место с 12 очками. Встреча состоится на стадионе в Нижнем Новгороде 27 октября.